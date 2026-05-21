Firari Hükümlü Kırşehir\'de Yakalandı

Kırşehir'de, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Çiçekdağı'nda olduğu belirlenen İ.K, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

Hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.