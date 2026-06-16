Firari Hükümlü Kırşehir\'de Yakalandı

Kırşehir'de, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın yakalanması için çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kısa süre önce kente geldiği belirlenen firari, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı adreste yakalandı.

Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.