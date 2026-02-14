Firari Hükümlü Kızıltepe'de Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 2 ayrı suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
