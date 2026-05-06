Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de 17 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 17 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
