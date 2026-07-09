Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'yi (43) kentte yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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