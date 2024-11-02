Firari Hükümlü Manisa'da Yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü M.G'nin (40) Dere Mahallesi'nde bir adreste saklandığını belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla kasten yaralama, silahla yağma, uyuşturucu madde kullanmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan M.G. gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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