Firari Hükümlü Midyat'ta Yakalandı

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Mardin'in Midyat ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan hakkında 18 yıl 20 gün hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan firari hükümlü R.A'nın Midyat ilçesinde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.