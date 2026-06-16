Firari Hükümlü Niğde'de Yakalandı

Niğde'de, hakkında 10 ayrı suçtan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında 10 ayrı suçtan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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