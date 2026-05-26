Firari Hükümlü Sakarya'da Yakalandı

Sakarya'da hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (30) ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
