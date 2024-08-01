Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, 'kasten öldürme' suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ'yi saklandığı adreste yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

01.08.2024 17:39
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ'yi saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA

Vezirköprü, Samsun, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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