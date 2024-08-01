Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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