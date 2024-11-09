Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahla yağma" suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.H'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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