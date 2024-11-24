Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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