Firari Hükümlü Samsun\'da Yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanma" suçundan 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.A. (43) Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.