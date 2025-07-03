Firari Hükümlü Samsun\'da Yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanma" suçundan 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.A. (43) Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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