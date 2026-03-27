Firari Hükümlü Samsun\'da Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?