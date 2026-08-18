Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.C. yakalandı, işlemleri sürüyor.
Samsun'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" ile "başkasına ait banka kartını izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C'yi (43) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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