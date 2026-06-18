Firari Hükümlü Uzunköprü'de Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince Çöpköy Mahallesinde yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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