Firari Hükümlü Yakalandı

Küçükçekmece'de, denetim sırasında hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polisin dikkati sayesinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tevfikbey Mahallesi'nde yapılan denetimler sırasında şüphe üzerine bir kişi durduruldu.
Yapılan incelemede kimliği belirlenen Ö.Y. isimli şüphelinin "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan arandığı, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.
Çeşitli hırsızlık suçlarından da toplam 11 ayrı kaydı olduğu tespit edilen firari hükümlü emniyete götürüldü.
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