Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ü'nün saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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