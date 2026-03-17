Firari Hükümlü Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı.
Ekipler uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.K'nin adresini tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
