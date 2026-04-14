Samsun'un İlkadım ilçesinde 38 ayrı suçtan 96 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında 38 ayrı suçtan toplam 96 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
G.Y'nin, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından arandığı belirlendi.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
