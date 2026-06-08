Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Kaçakçılık suçundan hakkında 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (46) adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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