Firari Hükümlüler Şanlıurfa'da Yakalandı
Firari Hükümlüler Şanlıurfa'da Yakalandı

13.04.2026 14:11
Şanlıurfa'da 4 firari hükümlü, kesinleşmiş hapis cezalarıyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Suruç, Halfeti ve Birecik ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, "hırsızlık" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O, "bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. ile "2313 sayılı kanuna aykırılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Firari Hükümlüler Şanlıurfa'da Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Firari Hükümlüler Şanlıurfa'da Yakalandı - Son Dakika
Advertisement
