Firari Hükümlüler Yakalandı

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, hakkında 15 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö. ile 4 yıl hapis cezasıyla aranan K.K'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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