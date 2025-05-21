Firari Kardeşler Kars'ta Yakalandı

Kars'ta üç ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlü iki kardeş operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, il merkezinde düzenlenen operasyonda, "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (41) ile aynı suçlardan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kardeşi S.T, operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü iki kardeş, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.