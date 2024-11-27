Saruhanlı\'da Jandarma Astsubayı Vuran Firari Yakalandı

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MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, 8 ayrı suç kaydı bulunan firari Gökhan K. (43), gözaltı için gelen jandarma ekiplerine tabancayla ateş açtı. Olayda Jandarma Astsubay Emin Y. vurularak ağır yaralanırken, şüpheli ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Dilek Mahallesi, Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. 8 ayrı suçtan kaydı bulunan ve aranması olduğu öğrenilen Gökhan K.'nın saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına almak için adrese gitti. İddiaya göre jandarma eve girdiği sırada, Gökhan K. ekiplere tabancayla ateş açtı. Olayda Jandarma Astsubay Emin Y. vurularak ağır yaralanırken, şüpheli ise yakalanıp, gözaltına alındı. Emin Y., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Astsubay Emin Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. ı. Jandarma astsubayın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli Gökhan K.'nin yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.