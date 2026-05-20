Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uyuşturucudan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P'nin Günyurdu köyünde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan S.P, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
