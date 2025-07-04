Firarideki Hırsız Yakalandı

Kırıkkale'de 3 ayrı "hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 farklı "hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.S. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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