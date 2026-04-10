Firariden Rehin Alma Olayı - Son Dakika
Firariden Rehin Alma Olayı

10.04.2026 17:54
Gaziantep'te cezaevi firarisi Latif U., polislere ateş açtıktan sonra sevgilisini rehin aldı.

GAZİANTEP'te cezaevi firarisi Latif U. (49), kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen polisleri görünce eniştesi ve 2 yeğeniyle sevgilisini rehin aldı. Polislere ateş edip, sevgilisini ayağından yaraladıktan sonra kaçarak bir iş merkezine giren, burada da başka bir kişiyi rehin alan Latif U., ikna çabaları sonucu teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Bostancı Cami Sokakta meydana geldi. Hakkındaki 3 hapis cezasının infazı için bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan Latif U., izin süresi sona erince geri dönmedi. Yapılan teknik takibin ardından adresi tespit edilen Latif U.'nun yakalanması için polis ekipleri operasyon düzenledi. Polisleri fark eden Latif U., sevgilisi Gülbahar Ç. ile kendi eniştesi ve 2 yeğenini rehin aldı. Polisin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren Latif U., bu sırada sevgilisi Gülbahar Ç.'yi silahla ayağından yaralayıp, kaçtı.

İŞ MERKEZİNDE KISTIRILDI

Polis ekiplerinin peşine düştüğü Latif U., bir iş merkezine girdi. Kıstırılan Latif U., burada da bir kişiyi rehin aldı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polislerinin de yer aldığı takviye ekipler sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli uzman psikolog Mahmut Kayagan tarafından ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınan Latif U. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, Cezaevi, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firariden Rehin Alma Olayı - Son Dakika

SON DAKİKA: Firariden Rehin Alma Olayı - Son Dakika
