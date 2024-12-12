Firarisi Iğdır'da Yakalandı

Iğdır'da, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik uygulama yaptı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin, 2 farklı suçtan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu ve cezaevi firarisi olduğunu belirledi.
Hükümlü işlemlerinin ardından Iğdır Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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