Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

(ANKARA)- Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
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