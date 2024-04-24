Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan teröristleri etkisiz hale getirdi.

24.04.2024 10:44
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(ANKARA)- Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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