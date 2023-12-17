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Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi
17.12.2023 - 13:03,  Güncelleme: 13:04
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Fırat, YPG, PKK, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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