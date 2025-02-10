Fırat Kalkanı'nda 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin, teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek." ifadeleri kullanıldı.