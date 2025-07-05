Fırat Nehri'nde Elektrik Çarpması: Bir Çiftçi Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde tarla sulamada kullanılan su dinamosunu tamir etmek için su çekilen Fırat Nehri'ne giren Yusuf Çemberlitaş (35), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Birecik'e bağlı Surtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Yusuf Çemberlitaş, tarla sulamada kullandığı su dinamosundaki arızayı gidermek için dinamonun su çektiği Fırat Nehri'ne girdi. Tamir sırasında elektrik akımına kapılan Çemberlitaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehirden çıkarılan Çemberlitaş, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çemberlitaş, burada kurtarılamadı. 2 çocuk babası Çemberlitaş'ın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.