Fırat Üniversitesi 50. Yıl Kutlamasında Yeşilay\'ın Standı İlgi Gördü

Fırat Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamada, Yeşilay ve Genç Yeşilay'ın açtığı bilgilendirme standı ilgi gördü.
Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı nedeniyle 28-30 Mart'ta düzenlenen kutlama programında Yeşilay da stant kurdu.
Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Harun Gündüz beraberindeki üyeler ve gönüllülerle stantta ziyaretçileri bilgilendirdi.
3 gün süren programda Yeşilay'ın standına üniversite öğrencileri ilgi gösterdi.
Yeni üye çalışmaları da yapan ekipler, ziyaretçilere bağımlılıklardan kurtulmaya yönelik bilgilerin yer aldığı broşürler ve çeşitli hediyeler dağıttı.
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