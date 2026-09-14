Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokuluna "şehit" ibaresi eklendi

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, Bornova ilçesindeki Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu'nun ismine "şehit" ibaresinin eklenmesi için yaptıkları girişimlerin sonuçlandığını bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, okulun adının bundan böyle resmi olarak "Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu" olduğunu belirtti.

Bu kararın yalnızca bir ibare eklenmesinden ibaret olmadığını belirten Kılıç, "Atılan bu adımla birlikte, şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adını taşıyan diğer kurum ve mekanlarda da isminin önünde şehit ünvanının yer almasının yolu açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, açıklamasında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile sürecin sonuçlanmasında emeği geçen tüm devlet kurumlarına teşekkür etti.