Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokuluna "şehit" ibaresi eklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokuluna "şehit" ibaresi eklendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, Bornova ilçesindeki Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu'nun ismine "şehit" ibaresinin eklenmesi için yaptıkları girişimlerin sonuçlandığını bildirdi.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, Bornova ilçesindeki Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu'nun ismine "şehit" ibaresinin eklenmesi için yaptıkları girişimlerin sonuçlandığını bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, okulun adının bundan böyle resmi olarak "Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu" olduğunu belirtti.

Bu kararın yalnızca bir ibare eklenmesinden ibaret olmadığını belirten Kılıç, "Atılan bu adımla birlikte, şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adını taşıyan diğer kurum ve mekanlarda da isminin önünde şehit ünvanının yer almasının yolu açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, açıklamasında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile sürecin sonuçlanmasında emeği geçen tüm devlet kurumlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Burak Kılıç, Bornova, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokuluna 'şehit' ibaresi eklendi - Son Dakika

ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu
Gaziantep FK’de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik
Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın kardeşi vefat etti Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Celal Adan: MHP’nin birinci parti olduğu bir Türkiye’ye ihtiyaç var Celal Adan: MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var

19:25
Silivri’deki faciadan ilk haber Batan geminin yakınlarında ceset bulundu
Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu
19:11
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
19:02
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:16
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
17:40
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 20:47:21. #7.12#
SON DAKİKA: Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokuluna "şehit" ibaresi eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement