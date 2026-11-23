ÇANAKKALE BOĞAZI, ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPANDI

Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiği, saat 12.20 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,