Fırtına Çanakkale Boğazı trafiğini çift yönlü olarak kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına, Çanakkale Boğazı trafiğinin çift yönlü olarak kapatılmasına yol açtı. Boğaz trafiği saat 12.20 sıralarında kapatılırken deniz ulaşımındaki olumsuzluk devam ediyor.
ÇANAKKALE BOĞAZI, ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPANDI
Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiği, saat 12.20 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Kaynak: DHA
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