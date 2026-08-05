Fırtına Harekatı'nın 31. Yılı Anıldı

Hırvatistan'ın Knin şehrinde, ülke ordusunun 1995'te Sırp güçlerine karşı gerçekleştirdiği Fırtına (Oluja) Harekatı'nın 31'inci yılı dolayısıyla anma törenleri yapıldı.

Hırvatistan ordusunun, ülkenin güneyindeki Krajina bölgesinde Sırplara karşı gerçekleştirdiği Fırtına Harekatı'nın yıl dönümü kapsamındaki törenler, Knin kentinde harekatta hayatını kaybedenlerin anısına yapılan anıta çiçek bırakılmasıyla başladı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Knin'deki törende yaptığı açıklamada, Fırtına Harekatı'nın ülkesinin bağımsızlık yolunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, harekatta hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını belirtti.

Knin'deki törene Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hırvatistan ordusu da törenler kapsamında geçit töreni düzenlerken, törende Leopard tank ve Rafale savaş uçakları ile Hırvatistan'ın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2'ler de sergilendi.

Fırtına Harekatı, ülke genelinde farklı şehirlerde düzenlenen törenlerle anıldı.

Harekatın yıl dönümü Sırbistan'da "yas günü" olarak anılıyor

Hırvatistan'da "özgürlüğe kavuşma günü" olarak kutlanan Fırtına Harekatı, bir diğer Balkan ülkesi Sırbistan'da ise "yas günü" olarak anıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, harekatın yıl dönümünde, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) düzenlendiği törenlere katılırken, Sırpların kayıplarını asla unutmayacaklarını söyledi.

Fırtına Harekatı

Hırvatistan'ın, 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından eski Yugoslavya ordusu (JNA) ve Hırvatistanlı Sırplardan oluşan paramiliter birlikler, ülkenin orta ve güney kısmında "Sırp Cumhuriyeti Krajina" adlı otonom bir bölge kurmuştu.

Bunun üzerine Hırvat ordusu, 1995'te Fırtına Harekatı'nı başlatarak 220 bin Sırp'ı Hırvatistan'daki topraklarından uzaklaştırmış, 1000'den fazlasını da öldürmüştü.

Harekat kapsamında Hırvat ordusu mensubu 196 kişi ölürken, en az 1110 kişi yaralanmıştı.

Hırvatistan'da "özgürlüğe kavuşma günü" olarak kutlanan Fırtına Harekatı, Sırplar tarafından "yas günü" olarak anılıyor.