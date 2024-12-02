Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde fırtına nedeniyle çatı duvarının otomobilin üzerine düşmesi sonucu 2 çocuğu ile yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
24 Kasım Pazar günü Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi bahçesindeki otomobilinin üzerine fırtına nedeniyle düşen çatı duvarının altında 2 çocuğuyla kalan Abdullah Kekil, kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kekil'in cenazesi Abdülhamid Han Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Olayda yaralanan D.K. ve H. E.K'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Fırtına Kurbanı: 2 Çocukla Birlikte Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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