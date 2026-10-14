Fırtına Tekirdağ\'da balıkçıları limana döndürdü, 2 gün daha sürmesi bekleniyor

Tekirdağ'da tekneleriyle denize açılan balıkçılar, fırtına ve yağış nedeniyle limana dönmek zorunda kaldı.

Kentte zaman zaman şiddetini artıran fırtına, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Denize açılan balıkçılar, hava şartlarının kötüleşmesi üzerine tekneleriyle limana yanaşarak fırtınanın etkisini kaybetmesini beklemeye başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtına ve yağış nedeniyle balıkçıların limana dönerek barınakta beklediğini söyledi.

Hava koşullarının balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirten Coşkunçay, balıkçıların bu süreçte teknelerinin ve ağlarının bakımını yapacağını ifade etti.

Coşkunçay, fırtınanın 2 gün daha etkili olmasının beklendiğini kaydetti.