Fırtına Tekirdağ'da balıkçıları limana döndürdü, 2 gün daha sürmesi bekleniyor - Son Dakika
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Fırtına Tekirdağ'da balıkçıları limana döndürdü, 2 gün daha sürmesi bekleniyor

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Fırtına Tekirdağ\'da balıkçıları limana döndürdü, 2 gün daha sürmesi bekleniyor
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Tekirdağ'da denize açılan balıkçılar fırtına ve yağış nedeniyle limana dönerek beklemeye başladı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, fırtınanın 2 gün daha etkili olmasının beklendiğini, balıkçıların tekne ve ağ bakımı yapacağını söyledi.

Tekirdağ'da tekneleriyle denize açılan balıkçılar, fırtına ve yağış nedeniyle limana dönmek zorunda kaldı.

Kentte zaman zaman şiddetini artıran fırtına, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Denize açılan balıkçılar, hava şartlarının kötüleşmesi üzerine tekneleriyle limana yanaşarak fırtınanın etkisini kaybetmesini beklemeye başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtına ve yağış nedeniyle balıkçıların limana dönerek barınakta beklediğini söyledi.

Hava koşullarının balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirten Coşkunçay, balıkçıların bu süreçte teknelerinin ve ağlarının bakımını yapacağını ifade etti.

Coşkunçay, fırtınanın 2 gün daha etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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