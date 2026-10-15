Fırtınada sürüklenen 6 kişilik mürettebatlı gemi Sarıyer Kısırkaya'da karaya oturdu

Fırtınada sürüklenen 6 kişilik mürettebatlı gemi Sarıyer Kısırkaya'da karaya oturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de fırtına nedeniyle sürüklenen Liberya bayraklı 'Banda' isimli gemi Kısırkaya önlerinde karaya oturdu. Gemideki 6 kişilik Türk mürettebatın tahliye talebi bulunmazken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tedbir amacıyla bölgede bekletiliyor.
Sarıyer'de, Liberya bayraklı "Banda" isimli ticari gemi karaya oturdu.
Alınan bilgiye göre, Liberya bayraklı "Banda" isimli ticari gemi fırtına nedeniyle sürüklendi.
Kısırkaya önlerinde karaya oturan gemide bulunan 6 kişilik Türk mürettebatın tahliye taleplerinin olmadığı öğrenildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, tedbir amacıyla bölgede bekletiliyor.
Kaynak: AA
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