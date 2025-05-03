Fırtınanın çaya sürüklediği yaban domuzu hayatta kalmayı başardı
TUNCELİ - Tunceli'de 1 Mayıs günü etkili olan fırtına il merkezi ve ilçelerde ciddi maddi hasara neden oldu. Fırtına insanların yanı sıra yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle Munzur Çayına düşen bir yaban domuzunun uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıktığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Tunceli'de 1 Mayıs günü şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle il merkezi ve ilçelerde çok sayıda binanın çatısı uçarken, ağaçlar devrildi, yollar zaman zaman trafiğe kapandı. Fırtına, insanların yanında yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle Munzur Çayına düşen bir yaban domuzunun azgın sulardan uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıktığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Fırtınadan Kaçan Yaban Domuzu Hayatta Kaldı - Son Dakika
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