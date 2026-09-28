Fırtınanın 1 Ekim\'e kadar sürmesi bekleniyor, 5 şilep Tekirdağ açıklarında bekliyor

Fırtınanın 1 Ekim'e kadar sürmesi bekleniyor, 5 şilep Tekirdağ açıklarında bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 5 şilep Tekirdağ açıklarında beklerken balıkçılar denize açılamadı; 'kestane karası' fırtınanın 1 Ekim'e kadar sürmesi bekleniyor.
Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Kentteki balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
Balıkçılar tarafından "kestane karası" olarak adlandırılan fırtınanın 1 Ekim Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?