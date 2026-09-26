Fischer, Çin'in 77. kuruluş yıldönümünde Avusturya ile güçlü ekonomik bağları övdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fischer, Çin'in 77. kuruluş yıldönümünde Avusturya ile güçlü ekonomik bağları övdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fischer, Çin\'in 77. kuruluş yıldönümünde Avusturya ile güçlü ekonomik bağları övdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Çin'in 77. kuruluş yıldönümü resepsiyonunda iki ülke ilişkilerini övdü ve ekonomik bağların güçlü olduğunu söyledi. Fischer, Çin'in Avusturya'nın üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti; resepsiyona 600'den fazla kişi katıldı.

VİYANA, 26 Eylül (Xinhua) -- Avusturya eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Çin-Avusturya ilişkilerinden övgüyle söz ederek, iki ülke arasında güçlü ekonomik bağlar ve olumlu kamuoyu algısı bulunduğunu söyledi.

Fischer perşembe akşamı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmesinin "çok olumlu" olduğunu belirtti. Çin ile Avusturya arasındaki ekonomik bağların çok güçlü olduğunu kaydeden Fischer, Çin'in şu anda Avusturya'nın dünya genelindeki üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki "psikolojik ilişkilerin" de iyi olduğuna işaret eden Fischer, Çin'in "Avusturya'da iyi bir itibara sahip olduğunu" vurguladı.

"Farklıyız, ancak Çin barışçıl bir ülke. Çin barışa önem veriyor" diyen Fischer, bunun hem Avusturya kamuoyu hem de Avusturya hükümeti için önemli olduğunu belirtti. Fischer, "Bazı konularda farklı görüşlere sahibiz ancak Çin'in güvenilir bir ortak olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Resepsiyona, diplomatlar, uluslararası kuruluşların başkanları ve her iki ülkeden çeşitli sektörlerin temsilcileri dahil 600'den fazla kişi katıldı.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiHeinz FischerDış PolitikaAvusturyaPolitikaEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya Kapalı Havzası’nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572’si Karapınar’da Konya Kapalı Havzası'nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572'si Karapınar'da
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Marmara’da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor Marmara'da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor
İran, ABD’ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak
Ege’de can pazarı: Mikonos açıklarında yanan feribottan 29 kişi tahliye edildi Ege'de can pazarı: Mikonos açıklarında yanan feribottan 29 kişi tahliye edildi
14:07
Arda Güler’in Mbappe tepkisi İspanya’da gündem oldu
Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu
13:48
Galatasaray’ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı Nedeni kahretti
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti
13:24
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi Tüyler diken diken
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:07
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:26
Günlerdir kusuyordu Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 14:24:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Fischer, Çin'in 77. kuruluş yıldönümünde Avusturya ile güçlü ekonomik bağları övdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei