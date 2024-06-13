Fitch Ratings: ABD'nin borç yükü, seçim sonrası büyük faiz dışı açıklar nedeniyle artmaya devam edecek - Son Dakika
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Fitch Ratings: ABD'nin borç yükü, seçim sonrası büyük faiz dışı açıklar nedeniyle artmaya devam edecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'deki başkanlık seçimlerinden sonra olası bölünmüş bir hükümetin, politika oluşumunu karmaşıklaştıracağını ve mali zorluklarla başa çıkmak için az siyasi istek olduğunu bildirdi. Açıklamada, seçimleri kimin kazandığına bakılmaksızın vergi kesintilerinin uzatılması yönünde baskı olabileceği ve büyük faiz dışı açıkların ABD'nin borç yükünün artmaya devam etmesine neden olacağı belirtildi.

13.06.2024 23:47
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NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kasımdaki başkanlık seçimlerinden sonra büyük faiz dışı açıkların, kimin kazanacağından bağımsız olarak ABD'nin borç yükünün artmaya devam etmesine neden olacağını bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'deki başkanlık seçimlerinden sonra olası bölünmüş bir hükümetin, politika oluşumunu karmaşıklaştırmaya devam edeceği ve mali zorluklarla başa çıkmak için çok az siyasi istek olduğu belirtildi.

Mali konuların bir sonraki yönetimin odak noktası haline geleceğine işaret edilen açıklamada,"2025 mali yılı tahsisatlarının 2025'in başlarına kadar çözülmeden kalacağını ve borç tavanı askıya alınmasının yıl sonunda sona ereceğini düşünüyoruz. Yeni Kongrenin yapısı, bu konuların ne kadar hızlı ve sorunsuz şekilde çözüleceği konusunda kritik olabilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, seçimleri kimin kazandığına bakılmaksızın vergi kesintilerinin uzatılması yönünde baskı olabileceğine değinilen açıklamada, 2025 sonunda sona erecek olan 2017 vergi kesintilerinin çoğunun uzatılmasının beklendiği aktarıldı.

Orta vadede yüzde 3,7'ye yakın nominal gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Ancak yüksek faiz dışı açıklar bunun genel hükümet borcunu istikrara kavuşturmayacağı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, seçimlerden sonra büyük faiz dışı açıkların, ABD'nin borç yükünün artmaya devam etmesine neden olacağının düşünüldüğü belirtilerek, hükümet borcunun artan seviyeleri gelecek 5 yıl boyunca önemli bir derecelendirme konusu olduğu aktarıldı.

Ancak mevcut dengeleyici güçlerin ABD'nin diğer "AA" kategorisindeki ülkelerden daha yüksek borç-GSYH oranını absorbe edebileceği anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, finansman esnekliğinin ülkenin kredi profili için önemli bir güç olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Fitch Ratings, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fitch Ratings: ABD'nin borç yükü, seçim sonrası büyük faiz dışı açıklar nedeniyle artmaya devam edecek - Son Dakika

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