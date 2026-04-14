Fitch Türkiye'nin Kredi Notunu Teyit Etti, Görünümü Durağan'a Düşürdü

14.04.2026 08:10
Fitch, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu 'BB-' seviyesinde teyit edip görünümünü 'durağan' olarak değiştirdi. Zayıflamanın sebepleri arasında rezervlerdeki azalma ve yüksek enflasyon yer alıyor.

Fitch kredi derecelendirme kuruluşu, olağan takvimi beklemeden Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu 'BB-' seviyesinde teyit etti ve görünümünü 'pozitif'ten 'durağan'a düşürdü. Kredi notları, bir ülkenin borçlarını geri ödeme kapasitesini ve finansal risk seviyesini gösteren önemli bir göstergedir. Türkiye'nin diğer derecelendirme kuruluşlarından da benzer notlar aldığı belirtildi.

Fitch, kredi notunda zayıflamanın nedenleri olarak rezervlerde zayıflama, dış finansman kırılganlıklarının ve döviz krizi riskinin artması, kronikleşen yüksek enflasyon, para politikasına ilişkin siyasi baskılar ve kurumsal zayıflıkları gösterdi. Rezervlerdeki düşüşe örnek olarak, resmi rezervlerin Ocak 2026'da 205,2 milyar dolardan Nisan 2026'da 161,6 milyar dolara gerilediği, net rezervlerin ise 78,6 milyar dolardan 19,3 milyar dolara düştüğü vurgulandı.

Dış finansman kırılganlıklarına ilişkin olarak, Ocak-Şubat 2026 döneminde doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi olmadığı, sıcak para girişi ve dış borçlanma yaşandığı, ancak turizm rezervasyonlarında düşüşler olduğu belirtildi. Enflasyon konusunda, Türkiye'nin uzun süredir yüksek enflasyonla mücadele ettiği, yapısal sorunlar çözülmezse enflasyonun kronikleşebileceği ifade edildi. Ayrıca, siyasi gelişmelerin döviz kurları ve ekonomik istikrar üzerindeki potansiyel etkilerine de değinildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Antalya açıklarındaki 4.7 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda Antalya açıklarındaki 4.7 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda
500 bin TL’lik soruda kritik karar Ferhat Buran’ın tercihi şaşırttı 500 bin TL’lik soruda kritik karar! Ferhat Buran’ın tercihi şaşırttı
Ayşegül öğretmenin acı sonu Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar
Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi

08:52
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu 46 yaşında hayatını kaybetti
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti
08:38
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu Trump’ı şoke eden tepki
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
08:18
Türkiye’nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
07:29
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Kritik isimler bir bir gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında
07:15
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye’den sürpriz hamle
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 09:14:03.
