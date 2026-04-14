Fitch Türkiye'nin Kredi Notunu Teyit Etti, Görünümü Durağan'a Düşürdü

Fitch kredi derecelendirme kuruluşu, olağan takvimi beklemeden Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu 'BB-' seviyesinde teyit etti ve görünümünü 'pozitif'ten 'durağan'a düşürdü. Kredi notları, bir ülkenin borçlarını geri ödeme kapasitesini ve finansal risk seviyesini gösteren önemli bir göstergedir. Türkiye'nin diğer derecelendirme kuruluşlarından da benzer notlar aldığı belirtildi.

Fitch, kredi notunda zayıflamanın nedenleri olarak rezervlerde zayıflama, dış finansman kırılganlıklarının ve döviz krizi riskinin artması, kronikleşen yüksek enflasyon, para politikasına ilişkin siyasi baskılar ve kurumsal zayıflıkları gösterdi. Rezervlerdeki düşüşe örnek olarak, resmi rezervlerin Ocak 2026'da 205,2 milyar dolardan Nisan 2026'da 161,6 milyar dolara gerilediği, net rezervlerin ise 78,6 milyar dolardan 19,3 milyar dolara düştüğü vurgulandı.

Dış finansman kırılganlıklarına ilişkin olarak, Ocak-Şubat 2026 döneminde doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi olmadığı, sıcak para girişi ve dış borçlanma yaşandığı, ancak turizm rezervasyonlarında düşüşler olduğu belirtildi. Enflasyon konusunda, Türkiye'nin uzun süredir yüksek enflasyonla mücadele ettiği, yapısal sorunlar çözülmezse enflasyonun kronikleşebileceği ifade edildi. Ayrıca, siyasi gelişmelerin döviz kurları ve ekonomik istikrar üzerindeki potansiyel etkilerine de değinildi.