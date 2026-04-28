FKB'ye bağlı sektörlerin müşteri sayısı 6,8 milyonu aştı

28.04.2026 17:09
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından yapılan açıklamaya göre, finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetimi ve tasarruf finansman şirketlerinin toplam müşteri sayısı 6,8 milyonu geçti.

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) temsil ettiği finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetimi ve tasarruf finansman şirketlerinin toplam müşteri sayısı 6,8 milyonu aştı. FKB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin 14. Olağan Genel Kurulu, sektör temsilcileri ve paydaşların katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Küresel belirsizliklerin, finansmana erişim koşullarındaki sıkılaşmanın ve ekonomik dengelenme sürecinin öne çıktığı bu konjonktürde, FKB'ye bağlı sektörlerin reel ekonomi ile kurduğu doğrudan temas ve sağladığı finansman desteği genel kurulda bir kez daha gündeme geldi.

Genel kurulda açıklanan rakamlara göre, FKB'ye bağlı sektörlerin toplam işlem hacmi 2025 sonu itibarıyla 3 trilyon 730 milyar liraya, aktif büyüklüğü 1 trilyon 725 milyar liraya ulaştı. Toplam 6,8 milyonu aşkın müşteriye ulaşan banka dışı finans sektörü, 1200'ün üzerinde şube ve yaklaşık 19 bin 400 çalışanla finansal sistemin en yaygın temas alanlarından birini oluşturdu. Bu tablo, banka dışı finans yapısının yalnızca büyüklük olarak değil, ekonomi ile kurduğu doğrudan ilişki açısından da güçlendiğine işaret etti.

Toplantıda finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetimi ve tasarruf finansman şirketlerinin sektörel verileri de paylaşıldı. Buna göre, finansal kiralama sektörü 309 milyar lira işlem hacmi ve 536 milyar lira aktif büyüklüğe kavuşurken faktoring sektörü 1 trilyon 727 milyar lira işlem hacmiyle ticari alacak finansmanında öne çıktı. Finansman sektörü 483 milyar lira işlem hacmi ve 354 milyar lira aktif büyüklüğe erişirken tasarruf finansman sektörü 654 şubeye ulaştı ve 1 milyonu aşkın kişi tasarruf finansman sürecine dahil oldu. Varlık yönetim sektörü ise 55 milyar lira aktif büyüklük ve 21 milyar lira özkaynak seviyesine ulaştı.

Genel kurulda konuşan FKB Başkanı Ali Emre Ballı, Birliğe bağlı sektörlerin finansmana erişimini kolaylaştıran, ticaretin sürekliliğini destekleyen ve yatırımların hayata geçirilmesine katkı sağlayan yapılar olarak ekonomide kritik bir rol üstlendiğini bildirdi. Ballı, "Bugün yalnızca finansman sağlayan bir yapı değil, ekonominin işleyişini mümkün kılan, ticaretin sürekliliğini destekleyen ve yatırımların zamanında hayata geçirilmesine katkı sunan kritik bir finansal altyapı haline geldik. Bu yapının güçlenmesi, ekonomik dengelenme sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından belirleyici bir rol üstlenmektedir" dedi.

Dijital dönüşüm ve veri altyapısının güçlendirilmesinin de öncelikli başlıklar arasında yer aldığı genel kurulda, FKB çatısı altında geliştirilen Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi (FKSTS), Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS) ve FKBulut Ortak Veri Merkezi (FKBulut) gibi altyapıların sektörlerde şeffaflığı artırdığı, risk yönetimini güçlendirdiği, operasyonel verimliliğe ve sürdürülebilirliğe katkı sağladığı ifade edildi.

