FKÖ'den İsrail'e Hesap Ver Callı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırıları nedeniyle uluslararası alanda hesap vermesi çağrısında bulundu.

FKÖ Ulusal Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Fettuh, Birleşmiş Milletler (BM) ile Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik tekrarlanan yerleşimci saldırılarının sorumlularının yargılanması ve İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

Batı Şeria'da yerleşimci saldırılarının giderek arttığını vurgulayan Fettuh, son olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Kaabine Bedevi Topluluğu'nda bir evin ateşe verilmesinin, İsrail hükümetinin Filistinlileri topraklarından zorla çıkarmayı amaçlayan resmi politikasının bir parçası olduğunu ifade etti.

Fettuh, Filistin köyleri ve yerleşimlerine düzenlenen baskınlar, tarım ürünleri ile küçükbaş hayvanların çalınması, ev ve mülklerin ateşe verilmesi, hayvancılık amaçlı yeni yerleşim noktalarının kurulması ve Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesinin, İsrail ordusunun koruması altındaki yerleşimciler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

İsrail hükümetinin söz konusu saldırılara siyasi, hukuki ve askeri koruma sağladığını savunan Fettuh, yerleşim faaliyetlerini sürdürerek saldırıları gerçekleştirenlerin hesap vermesini engellediğini kaydetti.

Fettuh, söz konusu uygulamaların zorla yerinden etme ve Filistin topraklarına el koymaya dayalı bir politikanın parçası olduğunu, bu nedenle savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Filistin İsrail Çalışmaları Forumu (MADAR), 1 Temmuz'da yayımladığı istatistik raporunda, Batı Şeria'daki kaçak yerleşim noktalarının sayısında son yıllarda benzeri görülmemiş artış yaşandığını belirtmişti.

Raporda, 2012-2022 döneminde yılda ortalama 8 kaçak yerleşim noktası kurulurken, bu sayının 2023'te 32'ye, 2024'te 62'ye, 2025'te ise 86'ya yükseldiği aktarılmıştı.

Filistin makamlarının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırılarında 1175 Filistinli yaşamını yitirdi, 12 bin 919 kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi yerinden edildi.