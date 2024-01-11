FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Katar Dışişleri Bakanı ile Filistin\'deki gelişmeleri değerlendirdi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da, Dışişleri Bakanı Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları ve bu saldırıların durması için Arap ülkeleri ve uluslararası makamlar nezdinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Şeyh, Katar ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a geçti.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Şeyh'in Suudi Arabistan ziyaretinde de Filistin meselesinin ele alınacağı kaydedildi.