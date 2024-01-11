 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Katar Dışişleri Bakanı ile Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Katar Dışişleri Bakanı ile Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ve bu saldırıların durması için yürütülen çalışmalar ele alındı. Şeyh, Katar ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a geçerek Filistin meselesini ele alacak.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Katar Dışişleri Bakanı ile Filistin\'deki gelişmeleri değerlendirdi
11.01.2024 - 18:09,
Abone Ol

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da, Dışişleri Bakanı Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları ve bu saldırıların durması için Arap ülkeleri ve uluslararası makamlar nezdinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Şeyh, Katar ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a geçti.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Şeyh'in Suudi Arabistan ziyaretinde de Filistin meselesinin ele alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Katar, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Katar Dışişleri Bakanı ile Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi - Son Dakika


18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da düzenlenen Sibergöz-13 operasyonunda 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltına alındı Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da düzenlenen Sibergöz-13 operasyonunda 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltına alındı
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04
Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48
Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak

Son Dakika
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da düzenlenen Sibergöz-13 operasyonunda 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltına alındı
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48 Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 19:07:31. #1.12#
SON DAKİKA: FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Katar Dışişleri Bakanı ile Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement