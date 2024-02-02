Florida\'da tek motorlu uçak mobil ev parkına düştü

ABD'nin Florida eyaletinde tek motorlu uçağın mobil ev parkına düştüğü bildirildi.
Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, Beechcraft Bonanza V35 tipi tek motorlu uçağın dün yerel saatle 19.00 sularında Clearwater'da bir mobil ev parkına düştüğü belirtildi.
Açıklamada, pilotun önceden arıza bildirdiği uçağın düştüğü esnada bir eve çarptığı ve çıkan yangında en az üç evin hasar gördüğü kaydedildi.
Kazada yaralanan ve ölenlerin olduğu belirtilen açıklamada, kesin ölü sayısının henüz bilinmediği ifade edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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