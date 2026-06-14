Florya'da Su Alan Tekne Kurtarıldı

Florya açıklarında su alan ve içerisinde 7 kişi bulunan tekne kurtarılarak Ataköy'e yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Florya açıklarında su alan ve içerisinde 7 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendiği, daha sonra Ataköy Marina'da emniyete alındığı belirtildi.
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