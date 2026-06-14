Florya'da Su Alan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Florya'da Su Alan Tekne Kurtarıldı

14.06.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Florya açıklarında su alan 10 metrelik tekne, 7 kişiyle kurtarılarak Ataköy'e götürüldü.

Florya açıklarında su alan ve içerisinde 7 kişi bulunan tekne kurtarılarak Ataköy'e yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Florya açıklarında su alan ve içerisinde 7 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendiği, daha sonra Ataköy Marina'da emniyete alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Florya'da Su Alan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
Dicle’de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı Dicle'de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Hamaney’in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı Hamaney'in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı

16:55
Montella’ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın
Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
16:26
Sinirler gerildi Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
16:13
FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
15:50
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu
ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu
15:18
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
14:56
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 17:12:52. #7.12#
SON DAKİKA: Florya'da Su Alan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.